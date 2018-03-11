В ОБСЄ заявили, що моніторять ситуацію в Ужгороді з Івано-Франківська

Місія ОБСЄ посилила моніторинг в Ужгороді у відповідь на нещодавні події у місті та продовжить здійснювати моніторинг ситуації шляхом безперервного патрулювання з Івано-Франківська.

Про це йдеться у відповіді місії ОБСЄ на запит Української правди.

"У відповідь на нещодавні події в Ужгороді та на його околицях СММ ОБСЄ, згідно зі своїм мандатом, посилила моніторинг у цьому районі та відповідно оприлюднила результати роботи у своїх звітах", - зазначили в організації.

Як відомо, 10 березня глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що ОБСЄ повідомила його про відкриття спостережної місії на Закарпатті.

Заява Сійярто викликає сумнів, оскільки для направлення місії потрібен консенсус в ОБСЄ, а Україна виступає проти цього.

На сайті уряду Угорщини повідомлення про розгортання спостережної місії ОБСЄ було відсутнє.

11 березня речник Закарпатської ОДА Ярослав Галас заявив, що ОДА не надавала погодження на відкриття постійної моніторингової місії ОБСЄ і до неї не надходили подібні пропозиції.

Як відомо, Товариство угорців Закарпаття, на офіс якого було скоєно два напади, слідом за Будапештом закликало розгорнути в області постійну місію ОБСЄ.

Тему введення постійної місії ОБСЄ у Закарпатську область раніше неодноразово піднімав офіційний Будапешт.

7 березня глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив про направлення місії спостерігачів ОБСЄ на Закарпаття як про доконаний факт, зазначивши, що у Будапешті вітають такий крок.

У свою чергу МЗС України Павло Клімкін заявив, що не бачить підстав для направлення спостерігачів у регіон, одночасно наголошуючи, що слід припинити російські провокації в області.

Детальніше про напади на товариство угорців на Закарпатті читайте у матеріалі "Польська фаланга Путіна: хто стоїть за підпалом спілки угорців в Ужгороді".