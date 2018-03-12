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У Стеця хочуть заборонити більше 20 сайтів

Понеділок, 12 березня 2018, 16:54
У Стеця хочуть заборонити більше 20 сайтів

Міністерство інформаційної політики підготувало новий перелік сайтів, які пропонується заборонити в Україні.

Про це повідомило міністерство, передає "Інтерфакс-Україна".

До нового переліку сайтів, які містять інформацію, заборонену до поширення нормами українського законодавства, увійшов 21 ресурс.

Зокрема, в запропонованому переліку названі: dan-news.info, admin-gorlovka.ru, dnr24.su, gorlovka.today, golospravdy.com, s-narodom.ru, politnavigator.net, riafan.ru, dnr-hotline. ru, genocid.net, miaistok.su, dnr24.com, republic-tv.ru, ruskline.ru, dnipress.com, kianews24.ru, c-eho.info, crimea.ria.ru, c-inform.info, komtv.org і gazetacrimea.ru.

У Мінінформполітики назвали причини, за якими слід заборонити ці сайти в Україні: публічний заклик до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу, або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій.

До характеристики кожного ресурсу додаються посилання на матеріали з даних сайтів.

Відзначається, що даний перелік був підготовлений робочою групою з моніторингу при міністерстві на виконання положень Доктрини інформаційної політики України, він переданий на розгляд експертної ради при міністерстві.

"Наступним кроком, в разі позитивного висновку експертної ради та відповідних рекомендаціях, перелік буде переданий правоохоронним органам для встановлення факту вчинення правопорушення та відповідного реагування в межах компетенції", - заявляють у МІП.

Теми: ЗМІінтернетпропаганда
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