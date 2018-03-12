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У Стеця хотят запретить более 20 сайтов

Понедельник, 12 марта 2018, 16:54
У Стеця хотят запретить более 20 сайтов

Министерство информационной политики подготовило новый перечень сайтов, которые предлагается запретить в Украине.

Об этом сообщило министерство, передает "Интерфакс-Украина".

В новый перечень сайтов, содержащих информацию, запрещенную к распространению нормами украинского законодательства, вошел 21 ресурс.

В частности, в предлагаемом перечне названы: dan-news.info, admin-gorlovka.ru, dnr24.su, gorlovka.today, golospravdy.com, s-narodom.ru, politnavigator.net, riafan.ru, dnr-hotline.ru, genocid.net, miaistok.su, dnr24.com, republic-tv.ru, ruskline.ru, dnipress.com, kianews24.ru, c-eho.info, crimea.ria.ru, c-inform.info, komtv.org и gazetacrimea.ru.

В Мининформполитики назвали причины, по которым следует запретить эти сайты в Украине: публичный призыв к насильственному изменению или свержению конституционного строя, либо к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий.

К характеристике каждого ресурса прилагаются ссылки на материалы с данных сайтов.

Отмечается, что данный перечень был подготовлен рабочей группой по мониторингу при Мининформполитики во исполнение положений Доктрины информационной политики Украины, он передан на рассмотрение экспертного совета при министерстве.

"Следующим шагом, в случае позитивного вывода экспертного совета и соответствующих рекомендациях, перечень будет передан правоохранительным органам для установления факта совершения правонарушения и соответствующего реагирования в пределах компетенции", - подчеркнули в МИП.

Темы: СМИинтернетпропаганда
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