У Харкові ув'язнили 3 чоловіків, яких звинувачують у скоєнні терактів

Жовтневий районний суд Харкова визнав винними трьох чоловіків у вчиненні терактів на Харківщині.

Про це повідомляється на сайті прокуратури Харківської області.

"За інформацією процесуального керівника у кримінальному провадженні Вадима Бєлоусова, двом зловмисникам - 36 та 38-річним харків'янам, які не визнавали свою вину та відмовлялися співпрацювати зі слідством, суд призначив покарання у вигляді 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - йдеться у повідомленні.

Третього обвинуваченого - 28-річного чоловіка ув’язнили на 6 років з конфіскацією майна. Він визнав свою вину та щиро розкаявся.

Обвинувачувані знаходяться під вартою і можуть оскаржити рішення суду.

Як відомо, йдеться про серію терактів, вчинених у період з вересня 2014 року до березня 2015 року. Зокрема, обстріл Орджонікідзевського та Фрунзенського районних комісаріатів Харкова (вересень 2014 року), терористичні акти на залізничних станціях "Залютине" (жовтень 2014 року), "Шебелинка" (січень 2015 року) та "Новожаново" (березень 2015 року), обстріл офісу приватної юридичної установи (вересень 2014 року) та ТОВ "Харківрегіонгаз" (січень 2015 року).

Крім того, обвинуваченим інкримінувався замах на терористичний акт на території нафтової бази у жовтні 2014 року. Тоді не спрацювали два РПГ-22, з яких чоловіки намагалися здійснити постріли.