Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Харкові ув'язнили 3 чоловіків, яких звинувачують у скоєнні терактів

Понеділок, 12 березня 2018, 18:21

Жовтневий районний суд Харкова визнав винними трьох чоловіків у вчиненні терактів на Харківщині.

Про це повідомляється на сайті прокуратури Харківської області.

"За інформацією процесуального керівника у кримінальному провадженні Вадима Бєлоусова, двом зловмисникам - 36 та 38-річним харків'янам, які не визнавали свою вину та відмовлялися співпрацювати зі слідством, суд призначив покарання у вигляді 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - йдеться у повідомленні.

Третього обвинуваченого - 28-річного чоловіка ув’язнили на 6 років з конфіскацією майна. Він визнав свою вину та щиро розкаявся.

Обвинувачувані знаходяться під вартою і можуть оскаржити рішення суду.

Як відомо, йдеться про серію терактів, вчинених у період з вересня 2014 року до березня 2015 року. Зокрема, обстріл Орджонікідзевського та Фрунзенського районних комісаріатів Харкова (вересень 2014 року), терористичні акти на залізничних станціях "Залютине" (жовтень 2014 року), "Шебелинка" (січень 2015 року) та "Новожаново" (березень 2015 року), обстріл  офісу приватної юридичної установи (вересень 2014 року) та ТОВ "Харківрегіонгаз" (січень 2015 року).

Крім того, обвинуваченим інкримінувався замах на терористичний акт на території нафтової бази у жовтні 2014 року. Тоді не спрацювали два РПГ-22, з яких чоловіки намагалися здійснити постріли.

Українська правда
Теми: Харківсудтеракт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Усі новини...
Харків
Закривали собою дітей. Як під обстрілами працювала дитяча лікарня в Харкові
Терехов: Попередньо є "прильоти" у центрі Харкова
У Харкові прогриміли вибухи
Останні новини
15:41
фотоГУР атакувало податкову систему Росії
15:32
ЄСПЛ постановив, що Польща повинна визнати одностатеві партнерства
15:14
відео"Коли у тебе Київстар і живеш на Теремках": українці відреагували на закриття метро та збій зв’язку
15:05
Кібератаку на "Київстар" розслідує СБУ: можлива причетність спецлужб РФ
15:04
Європейці більш прихильні до вступу України в ЄС, ніж до інших кандидатів – опитування
15:00
фото13 років досліджень: в Італії археологи розкопали залишки римського міста
14:58
У Києві на сигнали тривоги збій у роботі "Київстару" не вплине, а в Борисполі задіють гучномовці
14:33
Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"
14:10
У оператора Vodafone не працює мобільний додаток та є проблеми з інтернет-з'єднанням
14:01
Зону примусової евакуації на Харківщині можуть розширити − ОВА
Усі новини...
Реклама: