Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Харькове посадили в тюрьму 3 мужчин, обвиняемых в совершении терактов

Понедельник, 12 марта 2018, 18:21

Октябрьский районный суд Харькова признал виновными троих мужчин в совершении терактов на Харьковщине.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Харьковской области.

"По информации процессуального руководителя в уголовном производстве Вадима Белоусова, двум злоумышленникам - 36 и 38-летним харьковчанам, которые не признавали свою вину и отказывались сотрудничать со следствием, суд назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

Третьего обвиняемого - 28-летнего мужчину посадили на 6 лет с конфискацией имущества. Он признал свою вину и искренне раскаялся.

Обвиняемые находятся под стражей и могут обжаловать решение суда.

Как известно, речь идет о серии терактов, совершенных в период с сентября 2014 года по март 2015 года. В частности, обстрел Орджоникидзевского и Фрунзенского районных комиссариатов Харькова (сентябрь 2014 года), террористические акты на железнодорожных станциях "Залютино" (октябрь 2014 года), "Шебелинка" (январь 2015 года) и "Новожаново" (март 2015 года), обстрел офиса частного юридического учреждения (сентябрь 2014 года) и ООО "Харкиврегионгаз" (январь 2015 года).

Кроме того, обвиняемым инкриминировалось покушение на террористический акт на территории нефтяной базы в октябре 2014 года. Тогда не сработали два РПГ-22, из которых мужчины пытались осуществить выстрелы.

Украинская правда
Темы: Харьковсудтеракт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
Харьков
Побег из Харькова или исполнение приказа? Детали о деле эксначальника СБУ Харьковщины Романа Дудина, подозреваемого в госизмене
Россияне снова атаковали Харьков
В Офисе генпрокурора уточнили последствия удара по Харькову: 1 погибший, 3 раненых
Последние новости
00:21
В Хмельницкой области работает ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
Попадание в жилой дом в Киеве: на верхних этажах открытое пламя
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
Все новости...
Реклама: