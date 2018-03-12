Насалик за 2017 заробив на 2 млн більше та переїхав у Козин

Дохід міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика за минулий рік зріс на майже 2 мільйони та становив 3 145 973 гривень.

Відповідні дані зазначені в річній декларації посадовця за 2017 рік, оприлюдненій в Єдиному держреєстрі.

Згідно з декларацією, зарплатня міністра склала 528 340 гривень – вона зросла на понад 300 тисяч, порівняно з 2016 роком.

Крім того, Насалик задекларував дохід від продажу автомобіля, надання майна в оренду та проценти в "Державному ощадному банку України", "Приватбанку" та "Укргазбанку". Дружина посадовця, громадянка Росії Гузял Насалик, вказала дохід від підприємництва – понад 2 мільйони.

В 2017 році Насалик вказав як місце проживання селище Козин, де він та дружина володіють двома земельними ділянками та будинком. Раніше міністр декларував проживання в Києві, де він прописаний.

Загалом у власності Насалика та дружини 3 земельні ділянки, будинок, квартира, офіс та два машиномісця. Крім Козина, воно розташоване в Процеві та Києві.

Нерухомість та інше майно подружжя минулого року розділило, про що свідчить зафіксований в декларації правочин.

Зокрема, ділянка, будинок та квартира перейшли у власність дружини Насалика.

В коментарі "Українській правді" міністр підтвердив, що це відбулось саме в рамках поділу майна.

"Ми вирішили укласти договір… Це загально прийнята європейська практика", – пояснив Насалик.

"Вся готівка залишилась за мною", – роз’яснив він деталі договору.

В декларації зазначено, що на банківських рахунках Насалика – понад 14 мільйонів гривень та близько 777 тисяч доларів. Готівкою міністр зберігає 600 тисяч гривень та 20 тисяч доларів.

Гузял Насалик декларує майже 558 тисяч гривень на банківських рахунках та 10 тисяч доларів готівкою.

В автопарку родини Насаликів два Mercedes-Benz – самого міністра та дружини – і Toyota сина. ВАЗ та Mazda, якими раніше володіла родина, в 2017 році були продані.

Серед іншого в декларації міністра зазначаються спортивно-оздоровчі послуги, на які міністр витратив 89 600 гривень.