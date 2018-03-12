Насалик за 2017 заработал на 2 млн больше и переехал в Козин

Доход министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика за прошлый год вырос почти на 2 миллиона и составил 3 145 973 гривен.

Соответствующие данные указаны в годовой декларации чиновника за 2017, обнародованной в Едином госреестре.

Согласно декларации, зарплата министра составила 528 340 гривен – она ​​выросла на более чем 300 тысяч по сравнению с 2016 годом.

Кроме того, Насалик задекларировал доход от продажи автомобиля, сдачи имущества в аренду и проценты в "Государственном сберегательном банке Украины", "Приватбанке" и "Укргазбанке". Жена чиновника, гражданка России Гузял Насалик, указала доход от предпринимательства – более 2 миллионов.

В 2017 году Насалик указал как место проживания поселок Козин, где он и жена владеют двумя земельными участками и домом. Ранее министр декларировал проживание в Киеве, где он прописан.

Всего в собственности Насалика и жены 3 земельных участка, дом, квартира, офис и два машиноместа. Кроме Козина, оно расположено в Процеве и Киеве.

Недвижимость и другое имущество супруги в прошлом году разделили, о чем свидетельствует зафиксированная в декларации сделка.

В частности, участок, дом и квартира перешли в собственность жены Насалика.

В комментарии "Украинской правде" министр подтвердил, что это произошло именно в рамках раздела имущества.

"Мы решили заключить договор... Это общепринятая европейская практика", – пояснил Насалик.

"Вся наличность осталась за мной", – разъяснил он детали договора.

В декларации указано, что на банковских счетах Насалика – более 14 миллионов гривен и около 777 тысяч долларов. Наличными министр хранит 600 тысяч гривен и 20 тысяч долларов.

Гузял Насалик декларирует почти 558 тысяч гривен на банковских счетах и ​​10 тысяч долларов наличными.

В автопарке семьи Насаликов два Mercedes-Benz – самого министра и жены – и Toyota сына. ВАЗ и Mazda, которыми ранее владела семья, в 2017 году были проданы.

Среди прочего в декларации министра указываются спортивно-оздоровительные услуги, на которые министр потратил 89 600 гривен.