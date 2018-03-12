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Отруєння екс-шпигуна: Білий дім підтримує Британію, але не згадує про РФ

Понеділок, 12 березня 2018, 22:16
Отруєння екс-шпигуна: Білий дім підтримує Британію, але не згадує про РФ

У Білому домі вперше прокоментували отруєння колишнього шпигуна РФ Сергія Скрипаля та його доньки у Великій Британії. В адміністрації Дональда Трампа заявили, що уважно стежать за подіями і ставляться до них дуже серйозно.

Про це під час брифінгу повідомила речниця Білого дому Сара Сандерс.

"Використання надзвичайно смертоносного нервового засобу проти громадян Великої Британії на території Великої Британії - це обурливо, атака була безрозсудною, дискримінаційною та безвідповідальною", - заявила прес-секретар.

Сандерс додала, що США рішуче засуджують отруєння екс-шпигуна і висловлюють співчуття постраждалим та їхнім сім'ям.

Крім того, Вашингтон виловлює підтримку уряду Великої Британії, назвавши цю країну "нашим найближчим союзником".

Водночас Сандерс жодного разу не згадала про Росію і не прокоментувала її ймовірну причетність до отруєння Скрипаля.

"Наразі ми стоїмо поруч з нашим британським союзником. Я думаю, що вони все ще працюють над деякими подробицями щодо цього, і ми будемо продовжувати працювати з Великою Британією, і безумовно, будемо підтримувати їх протягом всього процесу. Ми готові їм допомогти", - відповіла речниця Білого дому на запитання журналіста про причетність Кремля до отруєння Скрипаля.

Як відомо, отруєні росіяни були знайдені непритомними в центрі міста в неділю, 4 березня. Слідство ведеться за статтею "замах на вбивство", хоча раніше обговорювалася можливість кваліфікувати інцидент як терористичний напад, враховуючи потенційну небезпеку застосованої нервово-паралітичної речовини.

Британські ЗМІ повідомили, що розвідка МІ5 вважає отруєння спробою вбивства, пов’язаною з Росією.

Пізніше прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що Росія "дуже вірогідно" винна у спробі вбивства колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Британія викликала російського посла для роз’яснень щодо отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки.

Марія Думанська, УП
Теми: СШАВелика БританіяРосіяшпигунство
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