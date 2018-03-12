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Отравление экс-шпиона: Белый дом поддерживает Британию, но не упоминает о РФ

Понедельник, 12 марта 2018, 22:16
Отравление экс-шпиона: Белый дом поддерживает Британию, но не упоминает о РФ

В Белом доме впервые прокомментировали отравление бывшего шпиона РФ Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании. В администрации Дональда Трампа заявили, что внимательно следят за событиями и относятся к ним очень серьезно.

Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Использование чрезвычайно смертоносного нервного средства против граждан Великобритании на территории Великобритании - это возмутительно, атака была безрассудной, дискриминационной и безответственной", - заявила пресс-секретарь.

Сандерс добавила, что США решительно осуждают отравление экс-шпиона и выражают соболезнования пострадавшим и их семьям.

Кроме того, Вашингтон выражает поддержку правительству Великобритании, назвав эту страну "нашим ближайшим союзником".

В то же время Сандерс ни разу не вспомнила о России и не прокомментировала ее вероятную причастность к отравлению Скрипаля.

"Сейчас мы стоим рядом с нашим британским союзником. Я думаю, что они все еще работают над некоторыми подробностями относительно этого, и мы будем продолжать работать с Великобританией, и безусловно, будем поддерживать их в течение всего процесса. Мы готовы им помочь", - ответила пресс-секретарь Белого дома на вопрос журналиста о причастности Кремля к отравлению Скрипаля.

Как известно, отравленные россияне были найдены без сознания в центре города в воскресенье, 4 марта. Следствие ведется по статье "покушение на убийство", хотя обсуждалась возможность квалифицировать инцидент как террористическое нападение, учитывая потенциальную опасность примененного нервно-паралитического вещества.

Британские СМИ сообщили, что разведка МИ5 считает отравление попыткой убийства, связанной с Россией.

Позже премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что Россия "очень вероятно" виновата в попытке убивства бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Великобритания вызвала российского посла для разъяснений об отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.

Мария Думанская, УП
Темы: СШАВеликобританияРосcияшпионаж
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