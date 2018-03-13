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Мей і Макрон вирішили координувати дії у зв'язку з отруєнням Скрипаля

Вівторок, 13 березня 2018, 01:10

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза ​​Мей і президент Франції Емманюель Макрон домовилися координувати дії у зв'язку з розслідуванням отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля.

Таке рішення було прийняте в ході телефонних переговорів Терези Мей з Емманюелем Макроном, повідомляє прес-служба британського прем'єр-міністра.

В рамках бесіди Мей поінформувала Макрона про останні дані в ситуації навколо інциденту в Солсбері 4 березня.

Вона підкреслила, що, згідно з висновком уряду в Лондоні, "дуже ймовірно", що Росія несе відповідальність за злочин проти Скрипаля та його дочки Юлії.

"Вони обговорили широку картину агресивної поведінки Росії і погодилися з тим, що було б важливо продовжувати реагувати на нього узгоджено з союзниками", - йдеться в повідомленні прес-служби.

Як зазначається, Макрон засудив напад на Скрипаля і висловив свою солідарність з Великобританією. Політики зійшлися в тому, що уряди двох країн повинні тісно координувати свої дії у зв'язку з розслідуванням і подальшою відповіддю Росії.

Як повідомлялося, раніше в цей день виступаючи перед британськими депутатами, прем'єр Великобританії оголосила, що з "високою ймовірністю" Росія винна в спробі вбивства Сергія Скрипаля та його дочки Юлії.

Вона повідомила, що обох росіян отруїли нервово-паралітичною речовиною військового типу, яку раніше розробляла Росія.

У зв'язку з отруєнням Скрипаля МЗС Великобританії викликало російського посла. Глава МЗС Великобританії Борис Джонсон повідомив послу РФ в Лондоні Олександру Яковенко, що у Росії є час до вечора вівторка, щоб дати роз'яснення у справі Скрипаля.

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова назвала "цирковим шоу" те, що відбувається в британському парламенті у справі отруєння колишнього розвідника.

"Українська правда" у Threads

Теми: Велика БританіяФранціяРосіяшпигунствоСкрипаль
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