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Мэй и Макрон решили координировать действия в связи с отравлением Скрипаля

Вторник, 13 марта 2018, 01:10

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент Франции Эмманюэль Макрон договорились координировать действия в связи с расследованием отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля.

Такое решение было принято в ходе телефонных переговоров Терезы Мэй с Эмманюэлем Макроном, сообщает пресс-служба британского премьер-министра.

В рамках беседы Мэй поинформировала Макрона о последних данных в ситуации вокруг инцидента в Солсбери 4 марта.

Она подчеркнула, что, согласно выводу правительства в Лондоне, "весьма вероятно", что Россия несет ответственность за преступление против Скрипаля и его дочери Юлии.

"Они обсудили широкую картину агрессивного поведения России и согласились с тем, что было  бы важно продолжать реагировать на него согласованно с союзниками", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как отмечается, Макрон осудил нападение на Скрипалей и выразил свою солидарность с Великобританией. Политики сошлись в том, что правительства двух стран должны тесно координировать свои действия в связи с расследованием и последующим ответом России.

Как сообщалось, ранее в этот день выступая перед британскими депутатами, премьер Великобритании объявила, что с "высокой вероятностью" Россия виновна в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Она сообщила, что обеих россиян отравили нервно-паралитическим веществом военного типа, которое ранее разрабатывала Россия.

В связи с отравлением Скрипаля  МИД Великобритании вызвал российского посла. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон сообщил послу РФ в Лондоне Александру Яковенко, что у России есть время до вечера вторника, чтобы дать разъяснения по делу Скрипаля.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "цирковым шоу" то, что происходит в британском парламенте по делу отравления бывшего разведчика.

Темы: ВеликобританияФранцияРосcияшпионажСкрипаль
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