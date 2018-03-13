У Марселі за бійки під час ЧЄ 2016 заарештований футбольний фанат з РФ

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Вівторок, 13 березня 2018, 02:33

Російському фанату загрожує 15 років в'язниці за напад на англійця під час Євро-2016.

Про це пише DW.com.

У Марселі узятий під варту громадянин Росії, якого підозрюють в участі в жорстокому нападі на 51-річного футбольного вболівальника з Англії під час чемпіонату Європи 2016 року.

31-річний росіянин був спочатку затриманий 21 лютого в аеропорту Мюнхена перед пересадкою на рейс в Більбао. В іспанському місті росіянин збирався відвідати матч Ліги Європи за участю московського "Спартака".

Затриманому вболівальнику з РФ, чиє ім'я офіційно не називається (за даними російських спортивних інтернет-ресурсів, його ім'я Михайло І.), загрожує у Франції до 15 років в'язниці.

Його звинувачують у замаху на вбивство і нанесенні тяжких тілесних ушкоджень. В результаті ударів залізним прутом по голові англійський уболівальник залишився паралізованим на ліву сторону.

Зіткнення між російськими і англійськими футбольними фанатами відбулися в Марселі 11 червня 2016 року, перед початком матчу між збірними двох країн. В результаті заворушень тілесні ушкодження отримали 35 осіб.

Теми: Франція Росія футбол
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