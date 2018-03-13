В Марселе за драки во время ЧЕ 2016 года арестован футбольный фанат из РФ
Российскому фанату грозит 15 лет тюрьмы за нападение на англичанина во время Евро-2016.
Об этом пишет DW.com.
В Марселе взят под стражу гражданин России, подозреваемый в участии в жестоком нападении на 51-летнего футбольного болельщика из Англии во время чемпионата Европы 2016 года.
31-летний россиянин был изначально задержан 21 февраля в аэропорту Мюнхена перед пересадкой на рейс в Бильбао. В испанском городе россиянин собирался посетить матч Лиги Европы с участием московского "Спартака".
Задержанному болельщику из РФ, чье имя официально не называется (по данным российских спортивных интернет-ресурсов, его имя Михаил И.), грозит во Франции до 15 лет тюрьмы.
Его обвиняют в покушении на убийство и нанесении тяжких телесных повреждений. В результате ударов железным прутом по голове английский болельщик остался парализованным на левую сторону.
Столкновения между российскими и английскими футбольными фанатами произошли в Марселе 11 июня 2016 года, перед началом матча между сборными двух стран. В результате беспорядков телесные повреждения получили 35 человек.