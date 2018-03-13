В Марселе за драки во время ЧЕ 2016 года арестован футбольный фанат из РФ

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Вторник, 13 марта 2018, 02:33

Российскому фанату грозит 15 лет тюрьмы за нападение на англичанина во время Евро-2016.

Об этом пишет DW.com.

В Марселе взят под стражу гражданин России, подозреваемый в участии в жестоком нападении на 51-летнего футбольного болельщика из Англии во время чемпионата Европы 2016 года.

31-летний россиянин был изначально задержан 21 февраля в аэропорту Мюнхена перед пересадкой на рейс в Бильбао. В испанском городе россиянин собирался посетить матч Лиги Европы с участием московского "Спартака".

Задержанному болельщику из РФ, чье имя официально не называется (по данным российских спортивных интернет-ресурсов, его имя Михаил И.), грозит во Франции до 15 лет тюрьмы.

Его обвиняют в покушении на убийство и нанесении тяжких телесных повреждений. В результате ударов железным прутом по голове английский болельщик остался парализованным на левую сторону.

Столкновения между российскими и английскими футбольными фанатами произошли в Марселе 11 июня 2016 года, перед началом матча между сборными двух стран. В результате беспорядков телесные повреждения получили 35 человек.

Темы: Франция Росcия футбол
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