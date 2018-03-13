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Тарас Радь здобув для України четеверте "золото" Паралімпіади

Вівторок, 13 березня 2018, 06:09
Тарас Радь здобув для України четеверте золото Паралімпіади

Наймолодший спортсмен української збірної Тарас Радь виборов для України четверту золоту медаль на XII Паралімпійських іграх у Пхьончхані.

Про це свідчать дані на сайті змагань.

18-річний Тарас Радь фінішував першим у біатлонній гонці на 12,5 кілометрів серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату. Друге і третє місце посіли спортсмени зі США.

Загалом Україна посідає 3 місце у медальному заліку, здобувши 4 золотих, 2 срібних і 3 бронзових медалі.

Теми: Паралімпіадаспорт
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