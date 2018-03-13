Тарас Радь здобув для України четеверте "золото" Паралімпіади

Наймолодший спортсмен української збірної Тарас Радь виборов для України четверту золоту медаль на XII Паралімпійських іграх у Пхьончхані.

Про це свідчать дані на сайті змагань.

18-річний Тарас Радь фінішував першим у біатлонній гонці на 12,5 кілометрів серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату. Друге і третє місце посіли спортсмени зі США.

Загалом Україна посідає 3 місце у медальному заліку, здобувши 4 золотих, 2 срібних і 3 бронзових медалі.