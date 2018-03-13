Тарас Радь добыл для Украины четеверте "золото" Паралимпиады

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Вторник, 13 марта 2018, 07:09

Самый молодой спортсмен украинской сборной Тарас Радь завоевал для Украины четвертую золотую медаль на XII Паралимпийских играх в Пхенчхане.

Об этом свидетельствуют данные на сайте соревнований.

18-летний  Тарас Радь  финишировал первым в биатлонной гонке на 12,5 км среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Второе и третье место заняли спортсмены из США.

В целом Украина занимает 3 место в медальном зачете, получив 4 золотых, 2 серебряных и 3 бронзовых медали.

Темы: Паралимпиада спорт
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