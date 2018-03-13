Доба в АТО: бойовики здійснили 5 обстрілів позицій ЗСУ, є поранені

Минулої доби російсько-окупаційні війська порушували умови безстрокового припинення вогню здійснивши п’ять обстрілів позицій ЗСУ, унаслідок яких два українських воїна зазнали поранень.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Луганському напрямку противник з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вів вогонь по позиціях ЗСУ у районі населених пунктів Новгородське й Луганське.

На Донеччині грубо порушуючи Мінські домовленості окупанти застосували по силах АТО 120- та 82-мм міномети поблизу Павлополя, озброєння БМП-2 й 82-мм міномети біля Водяного, міномети та стрілецьку зброю по захисниках Авдіївки.