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Доба в АТО: бойовики здійснили 5 обстрілів позицій ЗСУ, є поранені

Вівторок, 13 березня 2018, 06:34

Минулої доби російсько-окупаційні війська порушували умови безстрокового припинення вогню здійснивши п’ять обстрілів позицій ЗСУ, унаслідок яких два українських воїна зазнали поранень.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Луганському напрямку противник з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вів вогонь по позиціях ЗСУ у районі населених пунктів Новгородське й Луганське.

На Донеччині грубо порушуючи Мінські домовленості окупанти застосували по силах АТО 120- та 82-мм міномети поблизу Павлополя, озброєння БМП-2 й 82-мм міномети біля Водяного, міномети та стрілецьку зброю по захисниках Авдіївки. 

Теми: АТОбойові діїДонбас
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