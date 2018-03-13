Сутки в АТО: боевики совершили 5 обстрелов позиций ВСУ, есть раненые

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска нарушали условия бессрочного прекращения огня совершив пять обстрелов позиций ВСУ, в результате которых два украинских воина получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Луганском направлении противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по позициям ВСУ в районе населенных пунктов Новгородское и Луганское.

В Донецкой области грубо нарушая Минские договоренности оккупанты применили по силам АТО 120- и 82-мм минометы вблизи Павлополя, вооружение БМП-2 и 82-мм минометы у Водяного, минометы и стрелковое оружие по защитникам Авдеевки.