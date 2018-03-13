Через пожежу на військовому полігоні загинув боєць, ще семеро обпеклися

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Вівторок, 13 березня 2018, 10:37

На військовому полігоні у Миколаївській області згорів намет, внаслідок чого загинув один військовослужбовець і сім отримали опіки.

Про це повідомляє у Facebook прес-служба Сухопутних військ.

За її даними, трагедія сталася 13 березня близько 4-ї години ночі на 235-му загальновійськовому полігоні "Широкий лан". Її причиною стало порушення правил безпеки при користуванні піччю.

Постраждалих доставили в Миколаївський військовий шпиталь. Загрози їхньому життю немає.

По факту пожежі та загибелі військовослужбовця призначено службове розслідування. Слідство ведуть миколаївський райвідділ поліції та військова прокуратура. На місце події виїхав командувач Сухопутних військ ЗСУ.

При цьому на facebook-сторінці 92-ї окремої механізованої бригади повідомляється, що 12 березня Південний територіальний відділ пожежної безпеки провів перевірку пожежної безпеки наметового містечка і порушень не виявив.

Українська правда
Теми: Збройні сили надзвичайна подія Миколаївська область армія
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