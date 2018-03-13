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Из-за пожара на военном полигоне погиб солдат, еще семеро обожглись

Вторник, 13 марта 2018, 09:37

На военном полигоне в Николаевской области сгорела палатка, в результате чего погиб один военнослужащий и семь получили ожоги.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Сухопутных войск.

По ее данным, трагедия произошла 13 марта около 4 часов ночи на 235-м общевоенном полигоне "Широкий лан". Ее причиной стало нарушение правил безопасности при пользовании печью.

Пострадавших доставили в Николаевский военный госпиталь. Угрозы их жизни нет.

По факту пожара и гибели военнослужащего назначено служебное расследование. Следствие ведут николаевский райотдел полиции и военная прокуратура. На место происшествия выехал командующий Сухопутных войск ВСУ.

При этом на facebook-странице 92-й отдельной механизированной бригады сообщается, что 12 марта Южный территориальный отдел пожарной безопасности провел проверку пожарной безопасности палаточного городка и нарушений не обнаружил.

Украинская правда
Темы: Вооруженные силычрезвычайное происшествиеНиколаевская областьармия
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