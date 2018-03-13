ЄС опублікував рішення про продовження санкцій за підрив суверенітету України

ЄС оприлюднив рішення про продовження індивідуальні санкції за підрив і загрозу територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України.

Рішення опубліковане в Офіційному журналі ЄС 13 березня, передає Європейська правда.

"Це рішення набуває чинності на наступний день після публікації в Офіційному журналі Європейського союзу" - йдеться у рішенні.

Як повідомлялося, 12 березня Рада ЄС 12 березня продовжила індивідуальні санкції за підрив і загрозу територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України.

"Обмежувальні заходи складаються з замороження рахунків і заборони на в’їзд. Вони застосовуються до 150 осіб та 38 компаній", - йдеться у повідомленні.

Ці санкції були вперше запроваджені у березні 2014 року і неодноразово продовжувалися.