ЄС опублікував рішення про продовження санкцій за підрив суверенітету України

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Вівторок, 13 березня 2018, 11:39

ЄС оприлюднив рішення про продовження індивідуальні санкції за підрив і загрозу територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України.

Рішення опубліковане  в Офіційному журналі ЄС 13 березня, передає Європейська правда.

"Це рішення набуває чинності на наступний день після публікації в Офіційному журналі Європейського союзу" - йдеться у рішенні.

Як повідомлялося, 12 березня Рада ЄС 12 березня продовжила  індивідуальні санкції за підрив і загрозу територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України.

"Обмежувальні заходи складаються з замороження рахунків і заборони на в’їзд. Вони застосовуються до 150 осіб та 38 компаній", - йдеться у повідомленні.

Ці санкції були вперше запроваджені у березні 2014 року і неодноразово продовжувалися. 

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