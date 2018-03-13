ЕС опубликовал решение о продлении санкций за подрыв суверенитета Украины

ЕС обнародовал решение о продлении индивидуальные санкции за подрыв и угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Решение опубликовано в Официальном журнале ЕС 13 марта, передает Европейская правда.

"Это решение вступает в силу на следующий день после публикации в Официальном журнале Европейского Союза", - говорится в решении.

Как сообщалось, 12 марта Совет ЕС 12 марта продлил индивидуальные санкции за подрыв и угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

"Ограничительные меры состоят из замораживания счетов и запрета на въезд. Они применяются в отношении 150 человек и 38 компаний", - говорится в сообщении.

Эти санкции были впервые введены в марте 2014 года и неоднократно продлевались.