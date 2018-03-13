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В СБУ розповіли про чергову спробу ФСБ завербувати українця

Вівторок, 13 березня 2018, 10:48
В СБУ розповіли про чергову спробу ФСБ завербувати українця

Суд звільнив від кримінальної відповідальності чоловіка, який повідомив Службі безпеки про вербування його російськими спецслужбами.

Про це інформує 13 березня прес-служба СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що житель одного з прикордонних населених пунктів Чернігівської області періодично виїжджав на територію РФ, щоб відвідати своїх родичів.

Під час чергової поїздки українця затримали правоохоронні органи Росії за начебто порушення митних правил. При цьому представники ФСБ спробували схилити чоловіка до негласного співробітництва, погрожуючи йому штрафом, забороною в’їзду та позбавленням можливості контактувати з рідними.

Від нього вимагали збирати відомості про сили та засоби захисту державного кордону України та розміщення військових об’єктів.

Правоохоронці зазначають, що повернувшись додому чоловік звернувся до СБУ і надав свідчення стосовно обставин його вербування та поставлених перед ним завдань.

Згідно зі статтею 111 Кримінального кодексу України державна зрада карається позбавленням волі строком до 15 років.

Однак, враховуючи те, що громадянин України не виконав злочинного завдання іноземних спецслужб і добровільно заявив правоохоронцям про свій зв’язок з ними та отримане завдання, суд задовольнив клопотання органів слідства і звільнив його від кримінальної відповідальності.

Служба безпеки закликає українців бути пильними і не виїжджати до РФ без зайвої потреби. В разі контактування з представниками іноземних спецслужб потрібно негайно повідомляти про такі факти до СБУ.

Читайте також: "Агенти серед нас. Як російські спецслужби вербують українців"

Українська правда
Теми: СБУРосіятероризм
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