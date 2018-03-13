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В СБУ рассказали об очередной попытке ФСБ завербовать украинца

Вторник, 13 марта 2018, 10:48
В СБУ рассказали об очередной попытке ФСБ завербовать украинца

Суд освободил от уголовной ответственности мужчину, который сообщил Службе безопасности о вербовке его российскими спецслужбами.

Об этом сообщает 13 марта пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что житель одного из пограничных населенных пунктов Черниговской области периодически выезжал на территорию РФ, чтобы посетить своих родственников.

Во время очередной поездки украинец был задержан правоохранительными органами России за якобы нарушение таможенных правил. При этом представители ФСБ попытались склонить мужчину к негласному сотрудничеству, угрожая ему штрафом, запретом въезда и лишением возможности контактировать с родными.

От него требовали собирать сведения о силах и средствах защиты государственной границы Украины и размещении военных объектов.

Правоохранители отмечают, что вернувшись домой, мужчина обратился в СБУ и дал показания относительно обстоятельств его вербовки и поставленных перед ним задач.

Согласно статье 111 Уголовного кодекса Украины государственная измена карается лишением свободы сроком до 15 лет.

Однако, учитывая то, что гражданин Украины не выполнил преступную задачу иностранных спецслужб и добровольно заявил правоохранителям о своей связи с ними и полученном задании, суд удовлетворил ходатайство органов следствия и освободил его от уголовной ответственности.

Служба безопасности призывает украинцев быть бдительными и не выезжать в РФ без лишней надобности. В случае контакта с представителями иностранных спецслужб нужно немедленно сообщать о таких фактах в СБУ.

Читайте также: "Агенты среди нас. Как российские спецслужбы вербуют украинцев"

Украинская правда
Темы: СБУРосcиятерроризм
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