В Україну знову йде похолодання

Найближчого тижня в Україні очікуються дощі з мокрим снігом та похолодання.

За даними Українського гідрометцентру, 14 березня майже по всій Україні пройдуть дощі та мокрий сніг.

У Харківській та Луганській областях вдень очікується до 1 градусу морозу та сніг, у Чернігівській, Сумській, Полтавській та Донецькій областях вдень від 2 до 6 градусів тепла та дощ зі снігом. Вночі від 1 до 7 градусів нижче нуля.

У Миколаївській, Одеській та Херсонській областях теж дощитиме. Вдень температура повітря - від 6 до 10 градусів тепла, вночі - 2-3 градуси вище нуля.

У західних областях у середу, 14 березня, переважатиме сонячна погода, місцями дощ. Температура коливатиметься від 4 до 11 градусів тепла вдень, та 1-3 градуси тепла вночі.

У Києві очікується дощова погода, часом з мокрим снігом. Температура вдень до 4 градусів тепла, вночі температура опуститься до нуля.

15 березня дощі очікуються у східних та південних областях.

У Миколаївській, Одеській та Херсонській областях - від 7 до 11 градусів тепла.

У Харківській, Полтавській та Сумській - від 0 до 3 градусів тепла. Вночі можливий дож та мокрий сніг.

У західних областях у четвер буде сонячно. Вночі 1-3 градуси вище нуля, вдень 7-9 градусів тепла.

У столиці 15 березня знову очікується дощ з мокрим снігом. Температура повітря коливатиметься від 0 до 5 градусів тепла.

У п'ятницю невеликий дощ прогнозується в Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, Вінницькій областях.

Температура повітря у цих областях коливатиметься від 7 до 10 градусів тепла вдень, та до -1 вночі.

У південно-східних областях без істотних опадів. Температура повітря очікується від 5 градусів тепла до 3 градусів нижче нуля.

У Києві у п'ятницю, 16 березня, буде сонячно. Температура повітря очікується від 1 до 3 градусів морозу.

Вітер південно-східний 7-12 м/с.

У суботу, 17 березня дощі та мокрий сніг прийдуть на всю територію України. Також у більшості областей очікується зниження температури.

Зокрема, у Києві прогнозується сніг та до 5 градусів морозу.

За даними синоптика Наталки Діденко, з 17 березня в Україну почне надходити холодне повітря арктичного походження. Морози почнуться з північних, північно-східних та західних областей.

Вона зазначила, що окрім опадів, сильного вітру та морозів особливу складність може створити ожеледиця на дорогах.