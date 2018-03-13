В Украину снова идет похолодание

В ближайшую неделю в Украине ожидаются дожди с мокрым снегом и похолодание.

По данным Украинского гидрометцентра, 14 марта почти по всей Украине пройдут дожди и мокрый снег.

В Харьковской и Луганской областях днем ​​ожидается снижение температуры до 1 градуса мороза и снег.

В Черниговской, Сумской, Полтавской и Донецкой областях днем ​​от 2 до 6 градусов тепла и дождь. Ночью от 1 до 7 градусов ниже нуля.

В Николаевской, Одесской и Херсонской областях тоже дождь. Днем температура воздуха - от 6 до 10 градусов тепла, ночью - 2-3 градуса тепла.

В западных областях в среду, 14 марта, будет преобладать солнечная погода, местами дождь. Температура будет колебаться от 4 до 11 градусов тепла днем, и 1-3 градуса тепла ночью.

В Киеве ожидается дождливая погода, временами с мокрым снегом. Температура днем ​​до 4 градусов тепла, ночью температура опустится до нуля.

15 марта дожди ожидаются в восточных и южных областях.

В Николаевской, Одесской и Херсонской областях - от 7 до 11 градусов тепла.

В Харьковской, Полтавской и Сумской - от 0 до 3 градусов тепла. Ночью возможен дождь и мокрый снег.

В западных областях в четверг будет солнечно. Ночью 1-3 градуса выше нуля, днем ​​7-9 градусов тепла.

В столице 15 марта снова ожидается дождь с мокрым снегом. Температура воздуха будет колебаться от 0 до 5 градусов тепла.

В пятницу небольшой дождь прогнозируется в Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Винницкой областях.

Температура воздуха в этих областях будет колебаться от 7 до 10 градусов тепла днем, и до -1 ночью.

В юго-восточных областях без существенных осадков. Температура воздуха ожидается от 5 градусов тепла до 3 градусов ниже нуля.

В Киеве в пятницу, 16 марта, будет солнечно. Температура воздуха ожидается от 1 до 3 градусов мороза.

Ветер юго-восточный 7-12 м/с.

В субботу, 17 марта дожди и мокрый снег придут на всю территорию Украины. Также в большинстве областей ожидается понижение температуры.

В частности, в Киеве прогнозируется снег и до 5 градусов мороза.

По данным синоптика Натальи Диденко, с 17 марта в Украине начнет поступать холодный воздух арктического происхождения. Морозы начнутся с северных, северо-восточных и западных областей.

Она отметила, что кроме осадков, сильного ветра и морозов особую сложность может создать гололедица на дорогах.