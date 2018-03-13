Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украину снова идет похолодание

Вторник, 13 марта 2018, 12:52

В ближайшую неделю в Украине ожидаются дожди с мокрым снегом и похолодание.

По данным Украинского гидрометцентра, 14 марта почти по всей Украине пройдут дожди и мокрый снег.

В Харьковской и Луганской областях днем ​​ожидается снижение температуры до 1 градуса мороза и снег.

В Черниговской, Сумской, Полтавской и Донецкой областях днем ​​от 2 до 6 градусов тепла и дождь. Ночью от 1 до 7 градусов ниже нуля.

В Николаевской, Одесской и Херсонской областях тоже дождь. Днем температура воздуха - от 6 до 10 градусов тепла, ночью - 2-3 градуса тепла.

В западных областях в среду, 14 марта, будет преобладать солнечная погода, местами дождь. Температура будет колебаться от 4 до 11 градусов тепла днем, и 1-3 градуса тепла ночью.

В Киеве ожидается дождливая погода, временами с мокрым снегом. Температура днем ​​до 4 градусов тепла, ночью температура опустится до нуля.

 

15 марта дожди ожидаются в восточных и южных областях.

В Николаевской, Одесской и Херсонской областях - от 7 до 11 градусов тепла.

В Харьковской, Полтавской и Сумской - от 0 до 3 градусов тепла. Ночью возможен дождь и мокрый снег.

В западных областях в четверг будет солнечно. Ночью 1-3 градуса выше нуля, днем ​​7-9 градусов тепла.

В столице 15 марта снова ожидается дождь с мокрым снегом. Температура воздуха будет колебаться от 0 до 5 градусов тепла.

 

В пятницу небольшой дождь прогнозируется в Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Винницкой областях.

Температура воздуха в этих областях будет колебаться от 7 до 10 градусов тепла днем, и до -1 ночью.

В юго-восточных областях без существенных осадков. Температура воздуха ожидается от 5 градусов тепла до 3 градусов ниже нуля.

В Киеве в пятницу, 16 марта, будет солнечно. Температура воздуха ожидается от 1 до 3 градусов мороза.

Ветер юго-восточный 7-12 м/с.

 

В субботу, 17 марта дожди и мокрый снег придут на всю территорию Украины. Также в большинстве областей ожидается понижение температуры.

В частности, в Киеве прогнозируется снег и до 5 градусов мороза.

 

По данным синоптика Натальи Диденко, с 17 марта в Украине начнет поступать холодный воздух арктического происхождения. Морозы начнутся с северных, северо-восточных и западных областей.

Она отметила, что кроме осадков, сильного ветра и морозов особую сложность может создать гололедица на дорогах.

Украинская правда
Темы: погодаУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
погода
Метеорологическое предупреждение: на Киевщину идут грозы
В Киеве зафиксировали рекорд суточного количества осадков
Во Франковске из-за непогоды упала часть пешеходного моста
Последние новости
00:21
В Хмельницкой области работает ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
Попадание в жилой дом в Киеве: на верхних этажах открытое пламя
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
Все новости...
Реклама: