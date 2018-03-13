Збірна України з біатлону таки не поїде в Росію

Збірна України з біатлону не буде брати участь в етапі Кубку світу у російській Тюмені.

Такі результати зустрічі міністра молоді та спорту Ігоря Жданова з президентом Федерації біатлону України Володимиром Бринзаком.

"Було прийнято спільне рішення - збірна України не буде брати участь у дев`ятому етапі Кубку світу у Тюмені", – пише міністр у Facebook.

За його словами, "держава не має права втручатися у діяльність спортивних федерацій, як окремих громадських організацій. Але всі правила мають виключення".

"Бо йдеться про країну-агресора, країну, яка систематично нехтує міжнародним законодавством, в тому числі у сфері спорту, не дотримується антидопінгових правил", – пояснює він.