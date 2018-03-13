Сборная Украины по биатлону таки не поедет в Россию

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Вторник, 13 марта 2018, 14:17

Сборная Украины по биатлону не будет принимать участие в этапе Кубка мира в российской Тюмени.

Такие результаты встречи министра молодежи и спорта Игоря Жданова с президентом Федерации биатлона Украины Владимиром Брынзаком.

"Было принято совместное решение – сборная Украины не будет участвовать в девятом этапе Кубка мира в Тюмени", – пишет министр в Facebook.

По его словам, "государство не имеет права вмешиваться в деятельность спортивных федераций, как отдельных общественных организаций. Но у всех правил есть исключения".

"Потому что речь идет о стране-агрессоре, страну, которая систематически пренебрегает международным законодательством, в том числе в сфере спорта, не соблюдает антидопинговые правила", – объясняет он.

Ранее сообщалось, что сборная Украины по биатлону собирается выступить на этапе Кубка мира, который пройдет в российской Тюмени в конце марта.

Министр молодежи и спорта Игорь Жданов заявил, что США, Канада и Чехия будут бойкотировать этот этап Кубка мира, и Украине также стоит это сделать.

Украинская правда
Темы: биатлон
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