Сборная Украины по биатлону таки не поедет в Россию

Сборная Украины по биатлону не будет принимать участие в этапе Кубка мира в российской Тюмени.



Такие результаты встречи министра молодежи и спорта Игоря Жданова с президентом Федерации биатлона Украины Владимиром Брынзаком.



"Было принято совместное решение – сборная Украины не будет участвовать в девятом этапе Кубка мира в Тюмени", – пишет министр в Facebook.



По его словам, "государство не имеет права вмешиваться в деятельность спортивных федераций, как отдельных общественных организаций. Но у всех правил есть исключения".



"Потому что речь идет о стране-агрессоре, страну, которая систематически пренебрегает международным законодательством, в том числе в сфере спорта, не соблюдает антидопинговые правила", – объясняет он.



Ранее сообщалось, что сборная Украины по биатлону собирается выступить на этапе Кубка мира, который пройдет в российской Тюмени в конце марта.



Министр молодежи и спорта Игорь Жданов заявил, что США, Канада и Чехия будут бойкотировать этот этап Кубка мира, и Украине также стоит это сделать.