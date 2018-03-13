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Поліція Києва відшукала злодія, який обікрав французького дипломата

Вівторок, 13 березня 2018, 15:15

Київська місцева прокуратура №10 повідомила про підозру зловмиснику, причетному до крадіжки майна представника дипломатичного корпусу Франції в Україні.

Про це інформує прес-служба столичної прокуратури.

Під час слідства правоохоронці встановили, що 22-річний раніше судимий уродженець міста Шахтарськ, Донецької області, діючи у змові з невстановленими особами, виготовив дублікат ключа від квартири в будинку по вул. Михайлівській в Києві, в якій проживав дипломат разом із дружиною.

Дочекавшись слушного моменту, зловмисник проник до квартири за допомогою дубліката ключа та викрав майно потерпілого на загальну суму близько 740 тисяч гривень.

На сьогодні зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 185 (таємне, за попередньою змовою групою осіб, викрадення чужого майна, поєднане з проникненням у житло) КК України.

Як уточнила в коментарі "Українській правді" прес-секретар столичної поліції Надія Максимець, на час скоєння злочину потерпілий займав посаду першого радника посла Франції в Україні.

За словами Максимець, зловмисник, який вчинив грабіж, тривалий час переховувався від слідства.

"ВІн поїхав з міста Києва і тривалий час не проживав тут. Однак як тільки з'явилася інформація, що він повернувся до столиці, його було затримано", - зазначила вона.

Наразі вирішується питання про обрання злочинцю запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

*** Спочатку столична прокуратура повідомила про затримання злочинця, причетного до крадіжки майна посла Франції в Україні, проте згодом уточнила посаду потерпілого.

Теми: Київполіціяпрокуратуракримінал
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