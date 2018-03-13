Полиция Киева нашла вора, который обокрал французского дипломата

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Вторник, 13 марта 2018, 16:15

Киевская местная прокуратура №10 сообщила о подозрении злоумышленнику, причастному к краже имущества представителя дипломатического корпуса Франции в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

В ходе следствия правоохранители установили, что 22-летний ранее судимый уроженец города Шахтерск Донецкой области, действуя в сговоре с неустановленными лицами, изготовил дубликат ключа от квартиры в доме по ул. Михайловской в ​​Киеве, в которой проживал французский дипломат вместе с женой.

Дождавшись подходящего момента, злоумышленник проник в квартиру с помощью дубликата ключа и похитил имущество потерпевшего на общую сумму около 740 тысяч гривен.

На сегодня злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 185 (тайное, по предварительному сговору группой лиц, хищение чужого имущества, соединенное с проникновением в жилище) УК Украины.

Как уточнила в комментарии "Украинской правде" пресс-секретарь столичной полиции Надежда Максимец, на момент совершения преступления потерпевший дипломат занимал должность первого советника посла Франции в Украине.

По словам Максимец, злоумышленник, совершивший грабеж, длительное время скрывался от следствия.

"Он уехал из Киева и длительное время не проживал здесь. Однако как только появилась информация, что он вернулся в столицу, он был задержан", сообщила она.

Сейчас решается вопрос об избрании преступнику меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

*** Первоначально столичная прокуратура сообщила о задержании преступника, причастного к имуществу посла Франции в Украине, однако впоследствии уточнила должность потерпевшего.

Украинская правда
Темы: Киев полиция прокуратура криминал
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