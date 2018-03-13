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Труба хоче, щоб Рада швидко повернулася до провалених законів по ДБР

Вівторок, 13 березня 2018, 16:03

Директор державного бюро розслідувань Роман Труба хоче, щоб Верховна Рада повторно розглянула законопроекти, що вносять зміни до закону про ДБР, вже наступного пленарного тижня.

Про це йдеться у повідомленні ДБР у Facebook.

"Вони (законопроекти – ред.) розблоковують напрями формування ДБР, зокрема, передають повноваження проведення конкурсів від зовнішньої комісії до внутрішніх; доповнюють перелік підрозділів ДБР, які мають право здійснювати оперативно-розшукову діяльність; встановлюють спеціальні звання для осіб рядового та начальницького складу тощо", – цитує Трубу прес-служба.

На його думку, законопроекти не набрали потрібної кількості голосів через відсутність або неголосування значної частини депутатів.

"Розраховую, що комітет найближчим часом їх розгляне, а голова Верховної Ради Андрій Парубій поставить їх на голосування вже на наступному пленарному тижні. Зі свого боку готовий надавати всі роз’яснення та переконувати голосувати за необхідні зміни", – додав Труба.

Також у прес-службі ДБР "Українській правді" повідомили, що Труба не був у Верховній Раді під час голосування, оскільки приділяв увагу конкурсам ДБР.   

"Саме в цей час було приділено увагу запуску конкурсів у ДБР. Ми розраховували, що проекти пройдуть, бо комітет підтримав і проект Найєма і кабміну, тому в ДБР розраховували, що рада підтримає цей проект. Але наступного разу він буде у сесійній залі", - сказали у прес-службі.

Як відомо, народні депутати у вівторок не проголосували за жоден з трьох законопроектів щодо змін до закону про Державне бюро розслідування і повернули їх в комітет для повторного доопрацювання.

Українська правда
Теми: криміналВерховна РадаДБР
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