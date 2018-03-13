Труба хоче, щоб Рада швидко повернулася до провалених законів по ДБР

Директор державного бюро розслідувань Роман Труба хоче, щоб Верховна Рада повторно розглянула законопроекти, що вносять зміни до закону про ДБР, вже наступного пленарного тижня.

Про це йдеться у повідомленні ДБР у Facebook.

"Вони (законопроекти – ред.) розблоковують напрями формування ДБР, зокрема, передають повноваження проведення конкурсів від зовнішньої комісії до внутрішніх; доповнюють перелік підрозділів ДБР, які мають право здійснювати оперативно-розшукову діяльність; встановлюють спеціальні звання для осіб рядового та начальницького складу тощо", – цитує Трубу прес-служба.

На його думку, законопроекти не набрали потрібної кількості голосів через відсутність або неголосування значної частини депутатів.

"Розраховую, що комітет найближчим часом їх розгляне, а голова Верховної Ради Андрій Парубій поставить їх на голосування вже на наступному пленарному тижні. Зі свого боку готовий надавати всі роз’яснення та переконувати голосувати за необхідні зміни", – додав Труба.

Також у прес-службі ДБР "Українській правді" повідомили, що Труба не був у Верховній Раді під час голосування, оскільки приділяв увагу конкурсам ДБР.

"Саме в цей час було приділено увагу запуску конкурсів у ДБР. Ми розраховували, що проекти пройдуть, бо комітет підтримав і проект Найєма і кабміну, тому в ДБР розраховували, що рада підтримає цей проект. Але наступного разу він буде у сесійній залі", - сказали у прес-службі.

Як відомо, народні депутати у вівторок не проголосували за жоден з трьох законопроектів щодо змін до закону про Державне бюро розслідування і повернули їх в комітет для повторного доопрацювання.