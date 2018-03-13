Труба хочет, чтобы Рада быстро вернулась к проваленым законам по ГБР

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Вторник, 13 марта 2018, 17:03

Директор государственного бюро расследований Роман Труба хочет, чтобы Верховная Рада повторно рассмотрела законопроекты, вносящие изменения в закон о ГБР, уже на следующей пленарной неделе.

Об этом говорится в сообщении ГБР в Facebook.

"Они (законопроекты - ред.) разблокируют направления формирования ГБР, в частности, передают полномочия проведения конкурсов от внешней комиссии к внутренним; дополняют перечень подразделений ГБР, которые имеют право осуществлять оперативно-розыскную деятельность; устанавливают специальные звания лицам рядового и начальствующего состава и т.д." , - цитирует Трубу пресс-служба.

По его мнению, законопроекты не набрали нужного количества голосов за отсутствия или не голосование значительной части депутатов.

"Рассчитываю, что комитет в ближайшее время их рассмотрит, а председатель Верховной Рады Андрей Парубий поставит их на голосование уже на следующей пленарной неделе. Со своей стороны готов оказывать все разъяснения и убеждать голосовать за необходимые изменения", - добавил Труба.

Также в пресс-службе ГБР "Украинской правде" сообщили, что Труба не был в Верховной Раде во время голосования, поскольку уделял внимание конкурсам ГБР.

"Именно в это время было уделено внимание запуска конкурсов в ГБР. Мы рассчитывали, что проекты пройдут, потому что комитет поддержал и проект Найем и Кабмина, поэтому в ГБР рассчитывали, что совет поддержит этот проект. Но в следующий раз он будет в сессионном зале", - сказали в пресс-службе.

Как известно, народные депутаты во вторник не проголосовали за один из трех законопроектов об изменениях в закон о Государственном бюро расследования и вернули их в комитет для повторного доработку.

Украинская правда
Темы: криминал Верховная Рада ГБР
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