Труба хочет, чтобы Рада быстро вернулась к проваленым законам по ГБР

Директор государственного бюро расследований Роман Труба хочет, чтобы Верховная Рада повторно рассмотрела законопроекты, вносящие изменения в закон о ГБР, уже на следующей пленарной неделе.



Об этом говорится в сообщении ГБР в Facebook.



"Они (законопроекты - ред.) разблокируют направления формирования ГБР, в частности, передают полномочия проведения конкурсов от внешней комиссии к внутренним; дополняют перечень подразделений ГБР, которые имеют право осуществлять оперативно-розыскную деятельность; устанавливают специальные звания лицам рядового и начальствующего состава и т.д." , - цитирует Трубу пресс-служба.



По его мнению, законопроекты не набрали нужного количества голосов за отсутствия или не голосование значительной части депутатов.



"Рассчитываю, что комитет в ближайшее время их рассмотрит, а председатель Верховной Рады Андрей Парубий поставит их на голосование уже на следующей пленарной неделе. Со своей стороны готов оказывать все разъяснения и убеждать голосовать за необходимые изменения", - добавил Труба.



Также в пресс-службе ГБР "Украинской правде" сообщили, что Труба не был в Верховной Раде во время голосования, поскольку уделял внимание конкурсам ГБР.



"Именно в это время было уделено внимание запуска конкурсов в ГБР. Мы рассчитывали, что проекты пройдут, потому что комитет поддержал и проект Найем и Кабмина, поэтому в ГБР рассчитывали, что совет поддержит этот проект. Но в следующий раз он будет в сессионном зале", - сказали в пресс-службе.



Как известно, народные депутаты во вторник не проголосовали за один из трех законопроектов об изменениях в закон о Государственном бюро расследования и вернули их в комитет для повторного доработку.