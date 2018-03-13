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Розірвання контрактів з Нафтогазом займе роки - глава Газпрому

Вівторок, 13 березня 2018, 16:33
Розірвання контрактів з Нафтогазом займе роки - глава Газпрому

Процес розірвання контрактів Газпрому і НАК "Нафтогаз України" займе 1,5-2 роки.

Про це заявив глава Газпрому Олексій Міллер на зустрічі з прем'єр-міністром РФ, передає Liga.net.

"Без сумніву, процедура розірвання контрактів не дуже швидка. Мабуть, на це піде плюс-мінус 1,5-2 роки", - сказав він.

Міллер нагадав, що за рішенням Стокгольмського арбітражу "Газпром" винен НАК "Нафтогаз України" 2,56 млрд доларів.

"НАК "Нафтогаз України" зробив заяву про те, що і за майбутній 2018 рік, і за 2019 рік, до кінця дії контрактів, НАК "Нафтогаз України" на підставі рішення Стокгольмського арбітражу стягне з нас ще штрафи, і ми будемо змушені заплатити ще кілька мільярдів доларів. Звичайно, в таких умовах для нас ці контракти стають економічно неефективними, недоцільними з економічної точки зору, і Газпром ухвалив рішення про початок процедури розірвання контрактів в судовому порядку через Стокгольмський арбітраж", - сказав глава Газпрому.

"Ми вже подали апеляцію за контрактом на поставку газу на Україну, до кінця березня буде подана апеляція за контрактом на транзит і ініційована процедура розірвання контрактів в установленому порядку", - додав він.

Як повідомлялось, 28 лютого Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги Нафтогазу щодо компенсації за недопоставлені Газпромом обсяги газу для транзиту. 

За рішенням Стокгольмського арбітражу, Нафтогаз домігся компенсації у сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку Газпромом погоджених обсягів газу для транзиту. За результатами двох арбітражних проваджень у Стокгольмі Газпром має сплатити 2,56 млрд доларів на користь Нафтогазу.

Пізніше стало відомо, що "Газпром" подав апеляцію на рішення Стокгольмського арбітражу у справі про постачання газу, у справі про транзит апеляція буде подана до кінця березня 2018 року.

Більш детально про те, чим закінчився спор між двома енергетичними гігантами з урахуванням останнього і попередніх рішень, хто кому і скільки винен, читайте в матеріалі: Нафтогаз vs Газпром: хто виграв битву під Стокгольмом.

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