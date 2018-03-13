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Расторжение контрактов с Нафтогазом займет годы - глава Газпрома

Вторник, 13 марта 2018, 16:33
Расторжение контрактов с Нафтогазом займет годы - глава Газпрома

Процесс расторжения контрактов Газпрома и НАК "Нафтогаз Украины" займет 1,5-2 года.

Об этом заявил глава Газпрома Алексей Миллер на встрече с премьер-министром РФ, передает Liga.net.

"Без сомнения, процедура расторжения контрактов не очень быстрая. По-видимому, на это уйдет плюс-минус 1,5-2 года", - сказал он.

Миллер напомнил, что по решению Стокгольмского арбитража Газпром должен НАК "Нафтогаз Украины" 2,56 млрд долларов.

"НАК "Нафтогаз Украины" сделал заявление о том, что и за предстоящий 2018 год, и за 2019 год, до конца действия контрактов, НАК "Нафтогаз Украины" на основании решения Стокгольмского арбитража взыщет с нас еще штрафы, и мы будем вынуждены заплатить еще несколько миллиардов долларов. Конечно, в таких условиях для нас эти контракты становятся экономически неэффективными, нецелесообразными с экономической точки зрения, и Газпром принял решение о начале процедуры расторжения контрактов в судебном порядке через Стокгольмский арбитраж", - сказал глава Газпрома.

"Мы уже подали апелляцию по контракту на поставку газа на Украину, до конца марта будет подана апелляция по контракту на транзит и инициирована процедура расторжения контрактов в установленном порядке", - добавил он.

Как сообщалось, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита. 

По решению Стокгольмского арбитража, Нафтогаз добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку Газпромом согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме Газпром оплатить 2.56 млрд долларов в пользу Нафтогаза.

Позже стало известно, что "Газпром" подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставке газа, по разбирательству о транзите апелляция будет подана до конца марта 2018 года.

Более подробно о том, чем закончился спор между двумя энергетическими гигантами с учетом последнего и предыдущих решений, кто кому и сколько должен, читайте в материале: Нафтогаз vs Газпром: кто выиграл битву под Стокгольмом.

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