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У Лондоні знайшли мертвим друга Березовського, який заборгував Росії мільярди

Вівторок, 13 березня 2018, 17:08
У Лондоні знайшли мертвим друга Березовського, який заборгував Росії мільярди

У Лондоні знайшли мертвим у власному будинку російського бізнесмена Миколу Глушкова, який був близьким другом з покійним олігархом Борисом Березовським.

Про це повідомляє The Guardian.

За даними видання, тіло 68-річного Глушкова знайшли родичі в ніч на понеділок. Причина смерті поки невідома.

Один з його друзів, редактор газети Moscow Times Демьян Кудрявцев, розмістив на своїй сторінці у Facebook фото Глушкова із датами народження та смерті.

 
Микола Глушков

У 1990-х роках Глушков працював у російській державній авіакомпанії "Аерофлот" та компанії "ЛогоВАЗ", яка належала Березовському.

У 1999 році, коли Березовський втік до Британії, Глушкову пред'явили звинувачення у відмиванні грошей та шахрайстві. Він провів п'ять років у в'язниці і був звільнений у 2004 році.

В останні роки Глушков жив у Лондоні, де отримав політичний притулок. У 2011 році він передав докази для судової справи, порушеної за поданням Березовського проти російського олігарха Романа Абрамовича, який залишився в хороших відносинах з Кремлем.

Березовський звинуватив Абрамовича, в тому, що той обманув його на $5 мільярдів і стверджував, що вони в 1990-х роках були партнерами в нафтовій компанії "Сібнефть". Абрамович заперечив це, а суддя підтримала його сторону. Глушков був незадоволений рішенням суду і почав офіційне оскарження.

У 2017 році під час заочного розгляду справи в Росії Глушков був засуджений до восьми років тюремного ув'язнення за крадіжку $123 млн у компанії "Аерофлот".

Як відомо, Бориса Березовського знайшли мертвим у березні 2013 року у будинку його колишньої дружини в Беркширі. Поліція заявила, що він покінчив життя самогубством.

Глушков тоді заявляв, що не вірить у самогубство Березовського і вважав, що колишнього олігарха вбили.

Російське агентство "РИА Новости", посилаючи на свої джерела повідомило, що Глушков, який помер в Лондоні, заборгував у Росії майже десять мільярдів рублів.

Як відомо, бізнесмен Борис Березовський помер 23 березня 2013 року.

Європейська правда

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Теми: БерезовськийВелика Британія
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