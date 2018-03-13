В Лондоне нашли мертвым друга Березовского, задолжавшего России миллиарды

В Лондоне нашли мертвым в собственном доме российского бизнесмена Николая Глушкова, который был близким другом покойного олигарха Бориса Березовского.

Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, тело 68-летнего Глушкова нашли родственники в ночь на понедельник. Причина смерти пока неизвестна.

Один из его друзей, редактор газеты Moscow Times Демьян Кудрявцев разместил на своей странице в Facebook фото Глушкова с датами рождения и смерти.

В 1990-х годах Глушков работал в российской государственной авиакомпании "Аэрофлот" и компании "ЛогоВАЗ" Березовского.

В 1999 году, когда Березовский бежал в Великобританию, Глушкову предъявили обвинение в отмывании денег и мошенничестве. Он провел пять лет в тюрьме и был освобожден в 2004 году.

В последние годы Глушков жил в Лондоне, где получил политическое убежище. В 2011 году он передал доказательства для судебного дела, возбужденного по представлению Березовского против российского олигарха Романа Абрамовича, который остался в хороших отношениях с Кремлем.

Березовский обвинил Абрамовича в том, что тот обманул его на $5 млрд, и утверждал, что они в 1990-х годах были партнерами в нефтяной компании "Сибнефть". Абрамович опроверг это, а судья поддержала его сторону. Глушков был недоволен решением суда и начал официальное обжалование.

В 2017 году во время заочного рассмотрения дела в России Глушков был приговорен к восьми годам тюремного заключения за кражу $123 млн в компании "Аэрофлот".

Как известно, Бориса Березовского нашли мертвым в марте 2013 года в доме его бывшей жены в Беркшире. Полиция заявила, что он покончил жизнь самоубийством.

Российское агентство "РИА Новости", посылая на свои источники сообщило, что Глушков, который умер в Лондоне, задолжал в России почти десять миллиардов рублей.

Как известно, бизнесмен Борис Березовский умер 23 марта 2013 года.

Европейская правда