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На сайті ПФЛ через реєстрацію можна дізнатися свій стаж і пенсію

Вівторок, 13 березня 2018, 17:18

Пенсійний фонд запровадив електронний сервіс, завдяки якому можна дізнатися свій робочий стаж - як спеціальний, так і пільговий, а також перевірити пенсійні нарахування.

Відповідний ресурс розміщений на сайті ПФУ, повідомляє "Укрінформ".

Для отримання інформації користувачам необхідно зареєструватися в "Особистому кабінеті" за допомогою електронного цифрового підпису (ключем ЕЦП), або ж пройти оффлайн-реєстрацію, подавши заяву до територіальних органів Пенсійного фонду України.

Після реєстрації користувачі зможуть дізнаватися через "Особистий кабінет" інформацію, що їх стосується, щодо розмірів внесків роботодавця та іншу інформацію, яка береться для розрахунку пенсій.

Закон про загальне пенсійне забезпечення Верховна Рада ухвалила 3 жовтня, він набув чинності 11 жовтня 2017 року.

Відповідно до закону, розмір пенсії кожного громадянина України розраховуватиметься за новою формулою.

Зокрема, розмір пенсії залежить від страхового стажу, а також розміру заробітної плати під час трудового періоду життя.

"Українська правда" у Threads

Теми: пенсії
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