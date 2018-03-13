На сайте ПФЛ через регистрацию можно узнать свой стаж и пенсию
Пенсионный фонд ввел электронный сервис, благодаря которому можно узнать свой рабочий стаж – как специальный, так и льготный, а также проверить пенсионные начисления.
Соответствующий ресурс размещен на сайте ПФУ, сообщает "Укринформ".
Для получения информации пользователям необходимо зарегистрироваться в "Личном кабинете" с помощью электронной цифровой подписи (ключом ЭЦП), или же пройти оффлайн-регистрацию, подав заявление в территориальные органы Пенсионного фонда Украины.
После регистрации пользователи смогут узнавать через "Личный кабинет" информацию, которая касается их, о размерах взносов работодателя и другую информацию, которая берется для расчета пенсий.
Закон о всеобщем пенсионном обеспечении Верховная Рада приняла 3 октября, он вступил в силу 11 октября 2017 года.
Согласно закону, размер пенсии каждого гражданина Украины будет рассчитываться по новой формуле.
В частности, размер пенсии зависит от страхового стажа, а также размера заработной платы во время трудового периода жизни.