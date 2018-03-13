Більше 80% українців скаржаться на низьку зарплату
Вівторок, 13 березня 2018, 17:42
85% працюючих жителів України незадоволені своєю заробітною платою.
Про це свідчать дані опитування Research & Branding Group, передає ZN.ua.
Вказується, що лише кожному десятому українцю (12%) вистачає зароблених грошей.
При цьому трохи більше число тих, кому недостатньо зароблених грошей, припадає на жінок, а також "сорокарічних" і "п'ятидесятирічних" жителів країни.
Дослідження проводилося компанією R&B з 7 по 16 лютого 2018 року серед 1801 осіб по всій території України за винятком Криму і ОРДЛО.
Помилка вибірки склала 2,4% при рівні довірчої ймовірності Р = 0,95.