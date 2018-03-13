Более 80% украинцев жалуется на низкую зарплату

85% работающих жителей Украины недовольны своей заработной платой.

Об этом свидетельствуют данные опроса Research & Branding Group, передает ZN.ua.



Указывается, что только каждому десятому украинцу (12%) хватает заработанных денег.



При этом несколько большее число тех, кому недостаточно заработанных денег приходится на женщин, а также "сорокалетних" и "пятидесятилетних" жителей страны.

Исследование проводилось компанией R&B с 7 по 16 февраля 2018 среди 1801 человек по всей территории Украины за исключением Крыма и ОРДЛО.



Ошибка выборки составила 2,4% при уровне доверительной вероятности Р = 0,95.