Более 80% украинцев жалуется на низкую зарплату
Вторник, 13 марта 2018, 17:42
85% работающих жителей Украины недовольны своей заработной платой.
Об этом свидетельствуют данные опроса Research & Branding Group, передает ZN.ua.
Указывается, что только каждому десятому украинцу (12%) хватает заработанных денег.
При этом несколько большее число тех, кому недостаточно заработанных денег приходится на женщин, а также "сорокалетних" и "пятидесятилетних" жителей страны.
Исследование проводилось компанией R&B с 7 по 16 февраля 2018 среди 1801 человек по всей территории Украины за исключением Крыма и ОРДЛО.
Ошибка выборки составила 2,4% при уровне доверительной вероятности Р = 0,95.