В Одесі вийшов на волю "антимайданівець", засуджений за підготовку терактів

В Одесі за "законом Савченко" вийшов на волю "антимайданівець" Василь Кондратенко. Його звинувачували у сепаратизмі та підготовці терактів.

Про це повідомляє видання "Думская".

Кондратенка засудили до семи років тюрми. Водночас йому зарахували термін перебування у СІЗО з травня 2014 року згідно з "законом Савченко" - день в ізоляторі за два у колонії.

"Таким чином, до початку березня Кондратенко відсидів своє і, хоча вирок ще не вступив в силу, вийшов на свободу. Правда, він тут же ліг в лікарню: у СІЗО він захворів двобічною пневмонією", - пише видання.

Кондратенко приймав участь у подіях 2 травня на стороні "антимайдану". Крім того, його обвинувачували у незаконному поводженні та зберіганні зброї, підготовці до навмисного вбивства, здійсненні терактів, участі у масових заворушеннях та посяганні на життя правоохоронця.

На суді він повністю визнав свою вину, здав членів угруповання і заявив, що розкаюється. У зв'язку з цим та відсутністю жертв, колегія суддів визнала можливим призначити йому відносно м'яке покарання.

Як відомо, Кондратенка затримали 28 травня 2014 року. Разом з ним були ще декілька чоловік. Їхня група планувала викрадення або вбивства місцевих "євромайданівців" Романа Дев'ятова і Марка Гордієнка. За кожного їм пообіцяли 3 тисячі доларів.

Крім того, зловмисникам пропонували 10 тисяч доларів за серію вибухів. Вони влаштували один вибух у день виборів президента – 25 травня. Однак тоді ніхто не постраждав. Пізніше зловмисники планували ще серію вибухів.