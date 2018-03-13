В Одессе вышел на волю "антимайдановец", осужденный за подготовку терактов

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Вторник, 13 марта 2018, 19:24

В Одессе за "законом Савченко" вышел на волю "антимайдановец" Василий Кондратенко. Его обвиняли в сепаратизме и подготовке терактов.

Об этом сообщает издание "Думская".

Кондратенко приговорили к семи годам тюрьмы. В то же время ему зачли срок пребывания в СИЗО с мая 2014 года по закону "Савченко" - день в изоляторе за два в колонии.

"Таким образом, к началу марта Кондратенко отсидел свое и, хотя приговор еще не вступил в силу, вышел на свободу. Правда, он тут же лег в больницу: в СИЗО он заболел двусторонней пневмонией", - пишет издание.

Кондратенко принимал участие в событиях 2 мая на стороне "антимайдана". Кроме того, его обвиняли в незаконном обращении и хранении оружия, подготовке к умышленному убийству, совершении терактов, участии в массовых беспорядках и посягательстве на жизнь полицейского.

На суде он полностью признал свою вину, сдал членов группировки и заявил, что раскаивается. В связи с этим и отсутствием жертв, коллегия судей сочла возможным назначить ему относительно мягкое наказание.

Как известно, Кондратенко задержали 28 мая 2014 года. Вместе с ним были еще несколько человек. Их группа планировала похищения или убийства местных "евромайдановцев" Романа Девьятова и Марка Гордиенко. За каждого им пообещали 3000 долларов.

Кроме того, злоумышленникам предлагали 10 000 долларов за серию взрывов. Они устроили один взрыв в день выборов президента - 25 мая. Однако тогда никто не пострадал. Позже злоумышленники планировали еще серию взрывов.

Темы: Одесса суд теракт
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