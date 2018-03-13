Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Одессе вышел на волю "антимайдановец", осужденный за подготовку терактов

Вторник, 13 марта 2018, 18:24

В Одессе за "законом Савченко" вышел на волю "антимайдановец" Василий Кондратенко. Его обвиняли в сепаратизме и подготовке терактов.

Об этом сообщает издание "Думская".

Кондратенко приговорили к семи годам тюрьмы. В то же время ему зачли срок пребывания в СИЗО с мая 2014 года по закону "Савченко" - день в изоляторе за два в колонии.

"Таким образом, к началу марта Кондратенко отсидел свое и, хотя приговор еще не вступил в силу, вышел на свободу. Правда, он тут же лег в больницу: в СИЗО он заболел двусторонней пневмонией", - пишет издание.

Кондратенко принимал участие в событиях 2 мая на стороне "антимайдана". Кроме того, его обвиняли в незаконном обращении и хранении оружия, подготовке к умышленному убийству, совершении терактов, участии в массовых беспорядках и посягательстве на жизнь полицейского.

На суде он полностью признал свою вину, сдал членов группировки и заявил, что раскаивается. В связи с этим и отсутствием жертв, коллегия судей сочла возможным назначить ему относительно мягкое наказание.

Как известно, Кондратенко задержали 28 мая 2014 года. Вместе с ним были еще несколько человек. Их группа планировала похищения или убийства местных "евромайдановцев" Романа Девьятова и Марка Гордиенко. За каждого им пообещали 3000 долларов.

Кроме того, злоумышленникам предлагали 10 000 долларов за серию взрывов. Они устроили один взрыв в день выборов президента - 25 мая. Однако тогда никто не пострадал. Позже злоумышленники планировали еще серию взрывов.

Темы: Одессасудтеракт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО

Попадание в жилой дом в Киеве: на верхних этажах открытое пламя

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

Все новости...
Одесса
Воздушные силы ночью уничтожили 8 "Шахедов"
Россияне атаковали портовую инфраструктуру Одесщины, есть погибший
Пять дат из жизни одесского собора, в который попала ракета
Последние новости
00:21
В Хмельницкой области работает ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
Попадание в жилой дом в Киеве: на верхних этажах открытое пламя
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
Все новости...
Реклама: