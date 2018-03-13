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СБУ провела 28 обшуків по Україні, вилучила боєприпаси і агітаційні матеріали

Вівторок, 13 березня 2018, 19:44
СБУ провела 28 обшуків по Україні, вилучила боєприпаси і агітаційні матеріали

СБУ провела 28 обшуків у Києві та декількох областях. Під час них силовики вилучили боєприпаси та проросійські агітаційні матеріали.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури АР Крим.

Прокуратура АР Крим разом із СБУ провела обшуки 12 березня у столиці, Дніпропетровській, Львівській, Херсонській та Миколаївській областях.

"У ході вказаних обшуків здобуто докази вчинення протиправних дій в інтересах спецслужб сусідньої держави, які, після проходження процедури легалізації, дозволять здійснити публічне викриття спеціальних підривних акцій та інформаційних операцій проти України", - зазначають у прокуратурі.

Під час них виявили гроші, агітаційні матеріали з підтримки анексії Криму, документи, що містять інформацію з обмеженим доступом, гранати та патрони, які можуть свідчити про підготовку до протиправних антиукраїнських акцій.

Українська правда
Теми: СБУРосіяобшуки
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