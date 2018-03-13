СБУ провела 28 обшуків по Україні, вилучила боєприпаси і агітаційні матеріали
СБУ провела 28 обшуків у Києві та декількох областях. Під час них силовики вилучили боєприпаси та проросійські агітаційні матеріали.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури АР Крим.
Прокуратура АР Крим разом із СБУ провела обшуки 12 березня у столиці, Дніпропетровській, Львівській, Херсонській та Миколаївській областях.
"У ході вказаних обшуків здобуто докази вчинення протиправних дій в інтересах спецслужб сусідньої держави, які, після проходження процедури легалізації, дозволять здійснити публічне викриття спеціальних підривних акцій та інформаційних операцій проти України", - зазначають у прокуратурі.
Під час них виявили гроші, агітаційні матеріали з підтримки анексії Криму, документи, що містять інформацію з обмеженим доступом, гранати та патрони, які можуть свідчити про підготовку до протиправних антиукраїнських акцій.