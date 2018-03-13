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СБУ провела 28 обысков по Украине, изъяла боеприпасы и агитационные материалы

Вторник, 13 марта 2018, 19:44
СБУ провела 28 обысков по Украине, изъяла боеприпасы и агитационные материалы

СБУ провела 28 обысков в Киеве и нескольких областях. Во время них силовики изъяли боеприпасы и пророссийские агитационные материалы.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым.

Прокуратура АР Крым совместно с СБУ провела обыски 12 марта в столице, Днепропетровской, Львовской, Херсонской и Николаевской областях.

"В ходе указанных обысков добыто доказательства совершения противоправных действий в интересах спецслужб соседнего государства, которые, после прохождения процедуры легализации, позволят осуществить публичное разоблачение специальных подрывных акций и информационных операций против Украины", - отмечают в прокуратуре.

Во время них обнаружили деньги, агитационные материалы по поддержке аннексии Крыма, документы, содержащие информацию с ограниченным доступом, гранаты и патроны, которые могут свидетельствовать о подготовке к противоправным антиукраинским акциям.

Украинская правда
Темы: СБУРосcияобыски
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