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Оточення екс-міністра Захарченка фінансувало проросійські акції – СБУ

Вівторок, 13 березня 2018, 22:09
Оточення екс-міністра Захарченка фінансувало проросійські акції – СБУ

Спільні обшуки СБУ з прокуратурою АР Крим допомогли заблокувати підривну діяльність антиукраїнської мережі. Її учасники причетні до організації провокаційних акцій на замовлення Росії.

Про це повідомили в СБУ, передає "Громадське".

За словами правоохоронців, координацію антиукраїнської мережі здійснював Артем Бузіла. Він спрямовував вказівки стосовно проведення антиукраїнських заходів безпосередньо з адміністрації президента Росії.

"Фінансування її здійснювалося оточенням колишнього міністра МВС України Віталія Захарченка. Правоохоронці у рамках відкритого кримінального провадження провели 28 санкціонованих обшуків у фігурантів справи в різних регіонах України. Під час них виявлено беззаперечні докази причетності учасників мережі до вчинення протиправних дій в інтересах спецслужб РФ", - розповіли в СБУ.

За результатами слідчих дій у Києві, Дніпропетровській, Львівській, Закарпатській, Миколаївській та Одеській областях слідчі вилучили 46 магнітних носіїв інформації та 38 мобільних телефонів із важливими для слідства матеріалами для проведення експертизи.

У спецслужбі розповіли, що виявили друковані екстремістські агітаційні матеріали, документи із грифом "Для службового користування", які могли використати спецслужби РФ для організації диверсій на одному з режимних об’єктів Нацполіції.

"Вилучено матеріали з підготовки в одній із країн Європи фейкової міжнародної конференції із погодженим текстом для спікера на підтримку окупації АР Крим і дискредитацією української влади та розцінки на підкуп депутатів місцевих рад за прийняття необхідних російській стороні рішень і звернень до керівництва держави", - зазначають в СБУ.

У спецслужбі говорять, що вдалось встановити учасників "бойової групи" антиукраїнської мережі.

Під час обшуків за місцями їх проживання правоохоронці виявили карту однієї із областей України з відмітками мостів й інших стратегічних об’єктів та літературу з військової топографії.

У зловмисників вилучили 700 грамів тротилу з п’ятьма електрозапалами, дві гранати Ф-1 та РГД-5, понад шістсот набоїв різного калібру.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111 та ч. 1 ст. 255 КК України.

Як відомо, в СБУ повідомили, що 12 березня спецслужба провела 28 обшуків у Києві та декількох областях. Під час них силовики вилучили боєприпаси та проросійські агітаційні матеріали.

Теми: СБУРосіяЗахарченкообшуки
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