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МОЗ скасовує "морально застарілі" талони, диспансеризацію і медкарти для школи

Вівторок, 13 березня 2018, 23:54
МОЗ скасовує морально застарілі талони, диспансеризацію і медкарти для школи

Міністерство охорони здоров'я з 13 березня скасовує форми первинної медичної документації - медичні карти для школярів і студентів, талони та диспансеризацію, які вважає "морально застарілими".

Про це повідомляє офіційний сайт МОЗ.

"Відтепер медичні працівники не зобов’язані заповнювати, опрацьовувати та зберігати облікові форми, які вже давно втратили свою актуальність, але роками продовжували залишатися рудиментом радянської паперовоорієнтованої системи охорони здоров'я", - йдеться у заяві.

"Наказом Міністерства скасовані останні талони та звітність по диспансерному нагляду. МОЗ починає перехід на цивілізовану модель викликів лікарів додому та використання класифікації ICPC-2 у щоденній практиці лікарів", - підкреслюють у міністерстві.

"Замість паперових талонів впроваджується оновлена форма 074/о "Журнал реєстрації амбулаторних пацієнтів". Ця форма буде стандартом обліку візитів пацієнтів в медичних інформаційних системах і буде формуватись автоматично із записів амбулаторної карти", - зазначає МОЗ.

"Диспансеризація" - регулярний огляд здорових людей - не існує і не визнається в цивілізованих країнах світу як ефективна модель охорони здоров’я. Крім того, майже всюди "диспансеризація" в Україні проводиться на папері.

По суті, лікарі заповнювали стоси форм, які взагалі не мали ніякого сенсу. Україна переходить на модель регулярних скринінгових оглядів по групах ризику з середини року", - пояснила в.о. міністра охорони здоров'я у Facebook.

"Скасовується медична карта дитини для вступу в школу та дитячий садок. Діти мають пройти тільки звичайні медичні огляди у свого лікаря, та отримати стандартну довідку", - повідомила Супрун.

Також скасовується форма № 025-3/о "Медична карта студента". У всіх студентів буде звичайна амбулаторна картка.

"Українська правда" у Threads

Теми: МОЗ
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