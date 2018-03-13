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МОЗ отменяет "морально устаревшие" талоны, диспансеризацию и медкарты для школы

Вторник, 13 марта 2018, 23:54
МОЗ отменяет морально устаревшие талоны, диспансеризацию и медкарты для школы

Министерство здравоохранения с 13 марта отменяет формы первичной медицинской документации - медицинские карты для школьников и студентов, талоны и диспансеризацию, которые считает "морально устаревшими".

Об этом сообщает официальный сайт МОЗ.

"Отныне медицинские работники не обязаны заполнять, обрабатывать и хранить учетные формы, которые уже давно потеряли свою актуальность, но годами продолжали оставаться рудиментом советской  бумагоориентированной системы здравоохранения", - говорится в заявлении.

"Приказом Министерства отменены последние талоны и отчетность по диспансерному наблюдению. МОЗ начинает переход на цивилизованную модель вызовов врачей на дом и использования классификации ICPC-2 в ежедневной практике врачей", - подчеркивают в министерстве.

"Вместо бумажных талонов вводится обновленная форма 074/о "Журнал регистрации амбулаторных пациентов". Эта форма будет стандартом учета визитов пациентов в медицинских информационных системах и будет формироваться автоматически из записей амбулаторной карты", - отмечает МОЗ.

"Диспансеризация" - регулярный осмотр здоровых людей - не существует и не признается в цивилизованных странах мира как эффективная модель здравоохранения. Кроме того, почти везде "диспансеризация" в Украине проводится на бумаге.

По сути, врачи заполняли кипы форм, которые вообще не имели никакого смысла. Украина переходит на модель регулярных скрининговых осмотров по группам риска со середины года", - пояснила и.о. министра здравоохранения в Facebook.

"Отменяется медицинская карта ребенка для поступления в школу и детский сад. Дети должны пройти только обычные медицинские осмотры у врача и получить стандартную справку", - сообщила Супрун.

Также отменяется форма № 025-3/о "Медицинская карта студента". Во всех студентов будет обычная амбулаторная карта.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Минздрав
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