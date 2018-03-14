Канада і Швеція виділили $2 млн на відновлення Донбасу

Уряди Канади та Швеції в рамках Цільового фонду багатьох партнерів виділили $2 млн на відновлення Донбасу.

Про це повідомляє сайт Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.

"В рамках Цільового фонду багатьох партнерів (ЦФБП) виділено перші $2 мільйони на відновлення і розбудову миру на Донбасі. Кошти надані Урядами Канади та Швеції та адмініструватимуться Світовим Банком відповідно до пріоритетів, визначених Державною цільовою програмою "Відновлення та розбудова миру в Східних регіонах України", - йдеться у повідомленні.

Цільовий фонд управляє коштами міжнародної донорської спільноти, які спрямовуються на підтримку цілей відновлення і розбудови миру на Донбасі.

Кошти йтимуть на забезпечення захисту прав громадян, які постраждали від конфлікту, на житло, соціальну допомогу, медичні, освітні та комунальні послуги, створення робочих місць, допомоги з інтеграцією у нові громади, а також підтримки економічної активності 5 регіонів, де проживає найбільша кількість внутрішньо переміщених осіб.

Європейська правда