Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Канада и Швеция выделили $2 млн на восстановление Донбасса

Среда, 14 марта 2018, 01:53

Правительства Канады и Швеции в рамках Целевого фонда многих партнеров выделили $2 млн на восстановление Донбасса.

Об этом сообщает сайт Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

"В рамках Целевого фонда многих партнеров (ЦФБП) выделены первые $2 миллиона на восстановление и развитие мира в Донбассе. Средства предоставлены правительствами Канады и Швеции и будут администрироваться Всемирным Банком в соответствии с приоритетами, определенными Государственной целевой программе "Восстановление и развитие мира в восточных регионах Украины", - говорится в сообщении.

Целевой фонд управляет средствами международного донорского сообщества, которые направляются на поддержку целей восстановления и развития мира на Донбассе.

Средства пойдут на обеспечение защиты прав граждан, пострадавших от конфликта, на жилье, социальную помощь, медицинские, образовательные и коммунальные услуги, создание рабочих мест, помощи с интеграцией в новые общины, а также поддержкк экономической активности 5 регионов, где проживает наибольшее количество внутренне перемещенных лиц.

Европейская правда

Темы: ДонбассШвеция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО

Попадание в жилой дом в Киеве: на верхних этажах открытое пламя

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

Все новости...
Донбасс
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
Последние новости
00:21
В Хмельницкой области работает ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
Попадание в жилой дом в Киеве: на верхних этажах открытое пламя
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
Все новости...
Реклама: