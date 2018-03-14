Канада и Швеция выделили $2 млн на восстановление Донбасса

Правительства Канады и Швеции в рамках Целевого фонда многих партнеров выделили $2 млн на восстановление Донбасса.

Об этом сообщает сайт Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

"В рамках Целевого фонда многих партнеров (ЦФБП) выделены первые $2 миллиона на восстановление и развитие мира в Донбассе. Средства предоставлены правительствами Канады и Швеции и будут администрироваться Всемирным Банком в соответствии с приоритетами, определенными Государственной целевой программе "Восстановление и развитие мира в восточных регионах Украины", - говорится в сообщении.

Целевой фонд управляет средствами международного донорского сообщества, которые направляются на поддержку целей восстановления и развития мира на Донбассе.

Средства пойдут на обеспечение защиты прав граждан, пострадавших от конфликта, на жилье, социальную помощь, медицинские, образовательные и коммунальные услуги, создание рабочих мест, помощи с интеграцией в новые общины, а также поддержкк экономической активности 5 регионов, где проживает наибольшее количество внутренне перемещенных лиц.

Европейская правда