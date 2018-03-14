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У Нігерії заарештували 16 українських моряків за незаконну торгівлю паливом

Середа, 14 березня 2018, 02:35

У Нігерії заарештували швейцарський танкер San Padre Pio з українським екіпажем з 16 моряків за незаконну торгівлю паливом.

Про це повідомив сайт FleetMon, який спеціалізується на відстеженні кораблів у режимі реального часу.

"Військово-морський флот Нігерії в заяві від 9 березня повідомив про арешт танкера San Padre Pio з 16 українськими моряками і близько 5 тисяч тонн вантажу на борту за несанкціонований вхід в води Нігерії і незаконну торгівлю паливом", - йдеться в повідомленні.

"Судно з 16 українськими моряками було заарештовано ще 23 січня, але про цей інцидент стало відомо тільки в березні. Наразі танкер закріплений на причалі у Бонні (південний схід Нігерії). Чому так довго нігерійський військово-морський флот не робив оголошень – незрозуміло", – пише FleetMon.

Капітан танкера Андрій Васьков заявив, що у судна був дозвіл від нігерійського флоту на відправку вантажу в Нігерію. За його словами, це їхній п'ятий захід у нігерійський порт з нафтопродуктами.

Теми: кораблі
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