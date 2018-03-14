В Нигерии арестовали 16 украинских моряков за незаконную торговлю топливом

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Среда, 14 марта 2018, 03:35

В Нигерии арестовали швейцарский танкер San Padre Pio с украинским экипажем из 16 моряков за незаконную торговлю топливом.

Об этом сообщил сайт FleetMon, специализирующийся на отслеживании кораблей в режиме реального времени.

"Военно-морской флот Нигерии в заявлении от 9 марта сообщил об аресте танкера San Padre Pio с 16 украинскими моряками и около 5 тысяч тонн груза на борту за несанкционированный вход в воды Нигерии и незаконную торговлю топливом", - говорится в сообщении.

"Судно с 16 украинскими моряками было арестовано еще 23 января, но об этом инциденте стало известно только в марте. Сейчас танкер закреплен на причале в Бонне (юго-восток Нигерии). Почему так долго нигерийский военно-морской флот не делал объявлений - непонятно", - пишет FleetMon.

Капитан танкера Андрей Васьков заявил, что у судна было разрешение от нигерийского флота на отправку груза в Нигерию. По его словам, это их пятый заход в нигерийский порт с нефтепродуктами.

Темы: корабли
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